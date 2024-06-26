Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 00:26
Becayiş gelmelidir

İliçi becayis sistemi gelirse güzel olur.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Haziran 2024 00:40

Olmaz. Herkes puani ile gitsin. Parasi ile değil


jajacoelho
Genel Müdür
26 Haziran 2024 01:06

isterim iyi fikir ancak toplumun bu kadar bozulduğu bir dönemde baskı,siyasi baskı,kavga,gürültü,davalık olma,cinayete kadar uzanan problemleri de getirebilir bu becayiş olayı..o yüzden tehlikeli buluyorum

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