Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 00:39
Sağlık Bakanlığı İller Arası Tayin Başvuru Süreleri

Merhaba arkadaşlar, 15 Temmuzda 3+1 sürem bitiyor. İller arası tayin kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlandıktan sonra kaç gün ilan açık kalıyor? Eski uygulamalara göre yetişebilir miyim?

Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar


Dr.Yildiz
Aday Memur
26 Haziran 2024 00:42

Bu hafta başvuru başlarsa bir hafta sonra cuma kapanır muhtemelen yetişmez.1 gün bile eksik olunca red geliyor Ocak'ta bir arkadasımın başına geldi.

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