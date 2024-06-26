Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 00:52
ilisik kesmeden once istirahat raporu alinirsa
arkadaslar merhaba sark iline tayinciyim. durdurma icin yazili basvurdum lakin kabul olmadi(gerekcem saglik durumu engelli raporu ws mevcut) torpilimiz yok 1 temmuzda ilisik kesecegim ilisigi kesmeden istirahat raporu alsam isleyis nasil olur selamlar

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