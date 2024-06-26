KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 01:24
kpss Ortaöğretim sınavı
merhabalar ben lise mezunuyum adalet bölümü kpssye hazırlanıyorum katiplik için. tereddütlüyüm aslında katipliği yapabileceğimden gardiyanlık da düşünüyorum ama biraz daha araştırdığımda düz memurluk da tercih yapabildiğimi öğrendim ama düz memurluk hakkında hiçbir bilgim yok yardımcı olabilirmisiniz acaba nedir bu düz memurluk veya önerebileceğiniz başka bir şey var mı

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