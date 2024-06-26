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Editörler : supporters.


26 Haziran 2024 03:48
İcralık Kredi Hakkında Görüş-Öneri

Merhabalar değerli abiler ve kardeşlerim. Vakıfbank tarafından 80 bin tl lik kredi borcu ödenmemesi nedeniyle icralık olma durumu var. Bir icra mektubu geldi borç olmuş 120 bin tl. Avukata vermişler. Bu avukat kimdir bankanın avukatı mı nedir bilmiyorum. Bankalar eskiden borcu factoring şirketlerine satarlardı. Şimdi icra bankadan geldiyse bu avukat bankanın avukatı mı onu çözemedim. Avukat hiç öyle banka elemanı gibi konuşmuyor. Lakayt bir adam. Bu borç ödenmezse ne olur. Maaşa haciz gelirse eğer gelene kadar faiz işler mi ? Yardımcı olabilecek varsa minnettar kalırım saygılar.

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