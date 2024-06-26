Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2024 03:49
HAGB GS ve AA
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığına Gençlik Çalışanı ünvanı ile atandım. Kuruma evraklarımı teslim ettim. Bana GS ve AA yapılacağı söylendi. 6 yıldır devam eden bir Ceza davam vardı geçenlerde karar çıktı. Basit Yaralamadan 3 ay 22 gün Adli Para Cezası (1500 TL) aldım. Buda 5 yıl süreyle HAGB'ye çevrildi. Dosya uyapta hala açık gözüküyor. Sorum şu ki ; sizce bu durum GS ve AA sürecinde karşıma çıkar mı çıkarsa kurumun yaklaşımı sizce nasıl olur ? cevaplarınızı bekliyor teşekkür ediyorum. Herkese iyi forumlar.

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdari mahkemeDanıştay kararı hakkındayürütmeyi durdurmaYüz kızartıcı suçtan HAGB kararı memuriyetin sonlandırılmasına sebep midir?Devlet Memurları Disiplin YönetmeliğiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlar

Sözlük

Google Earth 1 bayram temizliği 1 blender 1 sahte bilim 1 fibromiyalji 1 ilginç akrabalar 4 metanet 3 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 13 sosyal kelebek 2 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattıSıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendiAnayasa Mahkemesinin 27 Haziran'daki gündemi bir hayli yoğun26 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıBenzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?