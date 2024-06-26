HAGB GS ve AA

Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığına Gençlik Çalışanı ünvanı ile atandım. Kuruma evraklarımı teslim ettim. Bana GS ve AA yapılacağı söylendi. 6 yıldır devam eden bir Ceza davam vardı geçenlerde karar çıktı. Basit Yaralamadan 3 ay 22 gün Adli Para Cezası (1500 TL) aldım. Buda 5 yıl süreyle HAGB'ye çevrildi. Dosya uyapta hala açık gözüküyor. Sorum şu ki ; sizce bu durum GS ve AA sürecinde karşıma çıkar mı çıkarsa kurumun yaklaşımı sizce nasıl olur ? cevaplarınızı bekliyor teşekkür ediyorum. Herkese iyi forumlar.

Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığına Gençlik Çalışanı ünvanı ile atandım. Kuruma evraklarımı teslim ettim. Bana GS ve AA yapılacağı söylendi. 6 yıldır devam eden bir Ceza davam vardı geçenlerde karar çıktı. Basit Yaralamadan 3 ay 22 gün Adli Para Cezası (1500 TL) aldım. Buda 5 yıl süreyle HAGB'ye çevrildi. Dosya uyapta hala açık gözüküyor. Sorum şu ki ; sizce bu durum GS ve AA sürecinde karşıma çıkar mı çıkarsa kurumun yaklaşımı sizce nasıl olur ? cevaplarınızı bekliyor teşekkür ediyorum. Herkese iyi forumlar.