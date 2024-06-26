Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları:

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar yıllık olarak yapılmalıdır.

2- Toplu Sözleşme İkramiyesi: Söz verildiği gibi Anayasa Mahkemesince iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi için gerekli kanuni düzenlemeler acilen yapılmalı ve geriye dönük hak kayıpları giderilmelidir.

3- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Mayıs 2024, 4 kişilik bir aile için: 61.789 TL).

4- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam veya refah payı ödemesi yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

5- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

6- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

7- 3600 ek gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir.

8- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.

9- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

10- İşçiye Yemek Parası Verip, Memurdan Yemek Parası Alınması: İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, işçi ve memur arasındaki sosyal yardım uçurumu giderilmelidir.