Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2024 09:07
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları:

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar yıllık olarak yapılmalıdır.

2- Toplu Sözleşme İkramiyesi: Söz verildiği gibi Anayasa Mahkemesince iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi için gerekli kanuni düzenlemeler acilen yapılmalı ve geriye dönük hak kayıpları giderilmelidir.

3- Memur Fakirleşmiştir: En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Mayıs 2024, 4 kişilik bir aile için: 61.789 TL).

4- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam veya refah payı ödemesi yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

5- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

6- Bayram ikramiyesi: Memurlara da verilmelidir.

7- 3600 ek gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir.

8- Disiplin Affı: Terör suçları hariç en son 2005?te çıkarılan memurlar için disiplin affı tekrar çıkarılmalıdır.

9- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır.

10- İşçiye Yemek Parası Verip, Memurdan Yemek Parası Alınması: İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, işçi ve memur arasındaki sosyal yardım uçurumu giderilmelidir.


mutlu_50
Müsteşar
26 Haziran 2024 09:09

11- 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a Tabi (2008 Öncesi ve Sonrası) Memur Ayrımı: Memurlar arasındaki eski ve yeni ayrımı kalkmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir. Aylık bağlama oranları %40'tan tekrar %60'a çıkarılmalıdır. Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmelidir.

12- Zam Pazarlığı: Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

13- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir.

14- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

15- Fazla Mesai Ücreti: 10 TL olan saatlik mesai ücreti günün koşullarına göre güncellenmelidir.

16- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

17- Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

18- Kılık Kıyafet Yönetmeliği: Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.

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