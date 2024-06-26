Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 09:25
YÜKSEK LİSANS NEDENİYLE TAYİN İSTEME HAKKI

Merhabalar, ebe olarak teli yüksek lisans eğitimi kazandım. fakat çalıştığım ilden farklı ilde olduğundan tayin yapmak istiyorum. daha önce bu sebepten eğitim durumu mazereti göstererek tayin yapan oldu mu.


lDeimosl
Genel Müdür
26 Haziran 2024 09:29

Öğrenim durumu yönetmelikte sadece lisans için var. Dilekçe verip red kararına dava açmanız gerek.


Adanali2801
Aday Memur
26 Haziran 2024 10:12

Bizim kurum önce işin diyor öyle olsa bende çoktan tayinim çıkardı


14mühendis
Memur
26 Haziran 2024 10:33
Sadece lisans mezunları eğitim tayini yapabilir. Yapan varsa yönetmeliğe aykırı bir işlem yapılmıştır
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