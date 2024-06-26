Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 09:33
Tekniker Kadrosuna geçtim. Mühendislik mezunu olduğum için 1 derece öncesinde aldım. Teknik Hizmetle

Tekniker Kadrosuna geçtim. Mühendislik mezunu olduğum için 1 derece öncesinde aldım. Teknik Hizmetler Sınıfına geçince ayrıca 1 derece alınırmı komisyon bilmiyor ? Alınabileceği bilgisini aldım. Ama komisyon veremeyiz 1 derece zaten mühendislikten almışsın dedi. Bu konuda, karar, kanun maddesi varmı, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

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