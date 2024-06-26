Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 09:56
10 yıl fiilen çalışma ve askerlikten muafiyet

10 yılı doldurdum e devletten askerlik durumuna baktığımda yoklaminizi yıl başına kadar yaptırın yaziyor biz bununla ilgili bişey yapmamız lazım mı


pusat 61
Şef
26 Haziran 2024 10:05

Bişey yapmana gerek yok - otomatik olarak muaf olduğun deklinde güncelleme gelir


Adanali2801
Aday Memur
26 Haziran 2024 10:13

Polislere mi sadece bu hocam muaflik 10 yıl dolunca

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