Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Haziran 2024 10:09
kesintisiz şarj imkanı

selamlar hepinize ben kuzenimin önerisiyle otopriz diye bi uygulama indirdim ve tahminimden çok işime yaradığını söyleyebilirim. elektrikli araçlar için kesintisiz bi şarj hizmeti sağlıyo ve sitesi için üye kampanyalarıda mevcut. kullanmaya başladığımdan beri biçok indirimide oldu inceleyebilmeniz için sayfasını bıraktım sizede

https://www.instagram.com/otopriz/

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