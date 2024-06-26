Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 10:49
iller arası tayin iptali cezası

Merhaba arkadaşlar 2023 haziran iller arası tayinde ailevi sebeplerden

dolayı gidemedim bu sene 2024 haziran hala açıklanmadı sistemin

kura son başvuru tarihini geçtiği için beni kabul etmesi lazım tercih yapsam kabul edilir mi yoksa iki kura dönemi beklemem mi gerekiyor?


dreamerrrr
Aday Memur
26 Haziran 2024 10:51

Bakanlığı da aradım telefonu açan olmadı


lDeimosl
Genel Müdür
26 Haziran 2024 11:56

Kura son başvuru tarihini baz almıyor, atama karar tarihini baz alıyor.


prm.mhan
Aday Memur
26 Haziran 2024 12:02

Atama iptal tarihiniz geçerli olur. Eğer iptal tarihiniz son başvuru tarihine yetişirse başvurabilir


dreamerrrr
Aday Memur
26 Haziran 2024 12:28

Çok teşekkürler bilgilendirme için o zaman her türlü Ocak 2025 e kalıyor maalesef

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