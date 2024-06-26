Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 10:54
4/B den kadroya geçen personelin görevde yükselme sınavına girilirken hesaplanan hizmet süresi hk.

Merhaba arkadaşlar konu ile ilgili üniversitelerde süreç nasıl işliyor bu gönderi altında toplanalım görüş yazısının bağlayıcılığı nedir kimisi uyguluyor kimisi uygulamıyor kafalar karışık :(


emeklisandıgıı
Aday Memur
26 Haziran 2024 10:55

Başlığı eksik yazmışım Hizmet Süresinin Hesaplanması şeklinde olacaktı

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