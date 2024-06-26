4/B den kadroya geçen personelin görevde yükselme sınavına girilirken hesaplanan hizmet süresi hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Önlisans Anadolu veya Atatürk açıköğretim üniversitelerinde hangi bölümler teknik bölümdürSözleşmeliden kadroya gecen hizmetlilerTekniker Kadrosuna geçtim. Mühendislik mezunu olduğum için 1 derece öncesinde aldım. Teknik HizmetleUnvan değişikliği4/B den kadroya geçen personelin görevde yükselme sınavına girilirken hesaplanan hizmet süresi hk.Unvan Değişikliği Sınavı (GİH olarak Mühendis diploması varken Teknikere başvurmak)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi