Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 10:54
4/B DEN KADROYA GEÇEN PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRİLİRKEN HESAPLANAN HİZMET SÜRESİNİN HE

Merhaba arkadaşlar konu ile ilgili üniversitelerde süreç nasıl işliyor bu gönderi altında toplanalım görüş yazısının bağlayıcılığı nedir kimisi uyguluyor kimisi uygulamıyor kafalar karışık :(


emeklisandıgıı
Aday Memur
26 Haziran 2024 10:55

Başlığı eksik yazmışım Hizmet Süresinin Hesaplanması şeklinde olacaktı

Toplam 1 mesaj

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