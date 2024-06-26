Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 11:08
Atama tebliği işlemleri

Arkadaşlar bayramdan bir gün önce yani ayın 14 ünde atama tebliği ikametim 44 iline gittiği için ordan aradılar ben 22 de olduğumu söyledim adres verdim gönderdiklerini söylüyorlar neredeyse 2 hafta olacak hala ses yok ebys den gelecek evragin bu kadar zamanda gelmemesi normalmi.

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