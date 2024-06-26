Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
26 Haziran 2024 11:41
Becayiş

Yeni sözleşmeli personel ne zaman becayiş yapabilir.Kendimden örnek vereyim 3-4 aylık tdsyim herhangi başka bir yerde sözleşmeli 3-4 aylık veya 1 yıllık sözleşmeli sekreter ile becayiş yapabilir miyim?

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