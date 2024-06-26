Norm fazlalığı hk.

İyi günler, eşim okulunda bir arkadaşla norm fazlası ve birisinin görev yeri değişecek, bu durumda hizmet puanına mı bakılır yoksa o okulda göreve başlama önceliğine mi?

İyi günler, eşim okulunda bir arkadaşla norm fazlası ve birisinin görev yeri değişecek, bu durumda hizmet puanına mı bakılır yoksa o okulda göreve başlama önceliğine mi?