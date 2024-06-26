Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 12:09
Norm fazlalığı hk.
İyi günler, eşim okulunda bir arkadaşla norm fazlası ve birisinin görev yeri değişecek, bu durumda hizmet puanına mı bakılır yoksa o okulda göreve başlama önceliğine mi?

Datdiriditdit
Aday Memur
26 Haziran 2024 12:30

Hizmet puanı

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