KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


26 Haziran 2024 13:06
Sağlık kurumları işletmeciliği mezunu dgs ye girmeden sağlık yönetimine geçebilir mi.

2 yıllık Sağlık kurumları işletmeciliği mezunu dgs ye girmeden 4 yıllık açıköğretim sağlık yönetimine geçebilir mi acaba bilgisi olan varmı 2020 mezunu bir arkadaş

Çok Yazılan Konular

Sözlük

güne bir fıkra bırak 1 sahtekarların daha çok itibar görmesi 3 Bugün olanlar 6 çirkinler de sever 1 bayram temizliği 1 Burhan Altıntop 2 Keyif kaçıran olaylar 6 sosyal kelebek 2 korku filmi 6 ayhan çakmur 1

Son Haberler

Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az bulduŞanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıBakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadırRüşvet suçunda idari soruşturma ve adli kovuşturma nasıl yapılır?Muhtar, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?