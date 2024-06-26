İlçedeki Kurumun kapatılması halinde Memurun kurumlararası geçiş durumu?

Arkadaşlar malumunuz Tasarruf Tedbirleri kapsamında Maliye Bakanımız bir mülakatta 100 e yakın maliyeyi kapatabileceğini söylemişti.

Olur da bu işler bizim kurumlara da yansırsa durumumuz ne olur?

İlçedeki SGK kapandı en yakın büyük ilçe veya ile mi atamamızı yaparlar,

Ya da o ilçedeki herhangi bir kuruma kurumlararası geçiş hakkı mı verirler? Bununla ilgili verildiğini duymuştum ama hiçbir kaynakta ve örnekte göremedim. Başına gelen, gören duyan bilen var mıdır?