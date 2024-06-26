Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2024 13:12
2 yıllık Sağlık kurumları işletmeciliği mezunu dgs ye girmeden 4 yıllık açıköğretim sağlık yönetimin

2 yıllık Sağlık kurumları işletmeciliği mezunu dgs ye girmeden 4 yıllık açıköğretim sağlık yönetimine geçebilir mi acaba bilgisi olan varmı 2020 mezunu bir arkadaş

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