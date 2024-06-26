Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 13:36
Genel amaçlı psikiyatri muayenesi

Arkadaşlar merhaba bir sorum olacaktı.2 sene önce okuduğum önlisans bolumune kayıt olmak için okul bizden genel heyet raporu istedi.sizinde bildiği üzere KBB göz dahiliye gibi bölümlerden muayene olduk ayrıca psikiyatridende muayene olduk.e nabız kayıtlarında z00.4 genel psikiyatrik muayene,başka yerde siniflanmamış diye kaydolmus sadece genel muayene tanı veya ilaç yok zaten sağlam yazdı oda.simdi sorum şu acaba POMEM genel sağlıkta bu psikiyatri muayenesi sorun oluşturur mu?


hedef2024
Memur
26 Haziran 2024 14:20

sıkıntı olmaz

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