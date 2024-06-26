Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2024 14:06
sgk 344 memur alımı
başvurular 14 Haziran'da bitmişti sonuçlar ne zaman açıklanacak acaba bilgisi olan var mı?

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