KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 14:20
Dgs kaynağı ile kpss çalışmak

Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar elimde tasarı yayınlarının kaynakları var. Dgs ile kpssnin çok bı farkı varmı ? Hangi daha kolay(matematik ve Türkçe olarak) bu kaynaklarla kpssye hazirlansam bir şey olurmu

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