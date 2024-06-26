Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2024 14:34
Eş durumu tayin talebinin, "hizmetine ihtiyaç duyulduğundan" reddedilmesi

2019 eylül mazeret aile birliği atama sonuçlarında, talepte bulunan personelden bulunduğu unvanda tek olarak çalışan 55 kişinin atanma şartlarını haiz olmasına rağmen kurumsal ihtiyaç nedeniyle talepleri karşılanamamış.

2023 yılı eylül dönemi aile birliği mazereti nedeniyle atama planlaması sonuçlarında ise bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 136 kişinin talebi reddedilmiş. 2019 döneminde red sebebi açıkça belirtilmiş ancak 2023 döneminde daha genel bir ifade kullanılmış.

Buradaki "Hizmetine ihtiyaç duyulduğundan" gerekçesinin içi nasıl doldurulabilir? Bakanlık her istediğine bu gerekçeyi kullanarak red verebilir mi?


Ruili
Şef
26 Haziran 2024 16:24
Reddedilenlerin unvanı nedir, bilginiz var mı?
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