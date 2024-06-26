Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 15:04
Seminer Ek Dersim Yatmayacakmış

İl dışı tayin ile yeni bir kuruma atandım ve henüz göreve başlama yapmadım, eski kurumla da ilişiğimi kestim. Daha önceden sectigim farklı bir kurumda seminerlere devam ediyorum ve cuma günü puantaji alıp atandigim kurumda göreve başlayarak bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünürken atandığım kurumun müdürü ek dersleri bugün yaptıklarını temmuz ayında da katsayilar değiştiği için bir daha bana ek ders yapamayacaklarını, seminer ek derslerimin yandığını iletti. Bana saçma geldi, düşünceniz nedir?


aa.gülçiçek1100
Memur
26 Haziran 2024 15:05
ekders yanmaz o nerden çıktı. sonraki ay yatar

100Years
Aday Memur
26 Haziran 2024 15:14

Hocam bana da çok saçma geldi ama yok yapamayız puantaji getirseniz bile girmeyiz biz diyorlar, çözerim umarım.

aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
ekders yanmaz o nerden çıktı. sonraki ay yatar

erdem.k88
Genel Müdür
26 Haziran 2024 15:16
Sen puantaji götür o da yapmasın, böyle çapsız adamları müdür yapıyorlar ya ,orayı çiftlik sanıyor heralde
100Years, 1 saat önce

Hocam bana da çok saçma geldi ama yok yapamayız puantaji getirseniz bile girmeyiz biz diyorlar, çözerim umarım.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
26 Haziran 2024 15:39

Allah için mehil müddetini kullanan, yani herhangi bir kurumda "görevde" görünmeyen, kendince bir yere gidip çalıştığını zanneden birine nasıl ek ders ödeneceğini biri açıklayabilir mi?

İlişik kesmiş ama yeni görev yerinde başlama yapmamış. Bu kişi mehil müddetini kullanıyordur ve izindedir.


ashil13
Genel Müdür
26 Haziran 2024 15:51

kardeş ilişiğini kesmişsin, şu an izindesin. yeniden göreve başlamadan ücret vs. alamazsın. müdür haklı.


aa.gülçiçek1100
Memur
26 Haziran 2024 16:04
ek ders yanıyor mu sonra yapılıyor mu hocam bizde bilgi sahibi olalım.
ashil13, 37 dk. önce

kardeş ilişiğini kesmişsin, şu an izindesin. yeniden göreve başlamadan ücret vs. alamazsın. müdür haklı.


gatgad
Şef
26 Haziran 2024 16:12

15 gün izin hakkınız ilişik kestikten sonra. Boşuna seminerlere katılmışsınız..


gatgad
Şef
26 Haziran 2024 16:14

bu arada bayramdaki idari izinli günler için ekders yatırılmayacakmış herkes için geçerli.

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