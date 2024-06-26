Seminer Ek Dersim Yatmayacakmış

Allah için mehil müddetini kullanan, yani herhangi bir kurumda "görevde" görünmeyen, kendince bir yere gidip çalıştığını zanneden birine nasıl ek ders ödeneceğini biri açıklayabilir mi?

İlişik kesmiş ama yeni görev yerinde başlama yapmamış. Bu kişi mehil müddetini kullanıyordur ve izindedir.