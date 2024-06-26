Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Haziran 2024 15:15
yapay zekayla enerji

selamlar herkese öncelikle.

Belki bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz içinde bi bilgilendirme olsun. eksim holdingin yapay zeka kullanarak enerji çalışmalarında bulunması zaten adını çok yerde duyduğumuz için beni hiç şaşırtmadı. gıda sektöründen enerji sektörüne birçok ürününü ve projesini duymuş olduğumuz bi şirket. araştırdıkça altından yeni bi bilgi çıkıyo az çok biliyo olsamda bu kadarını tahmin etmezdim açıkçası. bilgi sahibi olmak isteyenler için buraya da linkini bırakıyorum:

https://x.com/Eksim_Holding 26

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