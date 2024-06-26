Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Haziran 2024 15:18
Sahil Güvenlik İdari Astsubay

Merhabalar Sahil Güvenlik İdari Asb hakkında bilgi alabileceğim biri var mıdır?

Çalışma şartları, özlük hakları, muvazzaflığa geçmek kolay mı?, eş durumu yaparken zorluk var mıdır? Diğer kuvvetlere göre Sahil güvenlik hakkında pek bir bilgim olmadığı için soruyorum şimdiden teşekkür ederim.

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