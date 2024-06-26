Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 16:17
Dershanede uzman öğretici sürelerinin öğretmen süresinden sayılması

Merhaba arkadaşlar. Dershanede geçen uzman öğretici ünvanlı sürelerimi uzman öğretmenlik başvurusunda saymadılar. Benle aynı durumda olan arkadaşlarla birlik olup bu senede böyle olursa itiraz etmek istiyorum. İtiraz için bilgi ve belgeye ihtiyaç var.

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