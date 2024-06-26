Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 16:59
Rotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.
rotasyona hayır diyen sendikamdan yarın istifa ediyorum

geceyolcusu2002
Memur
26 Haziran 2024 17:10

Lütfen hemen edin.


ashil13
Genel Müdür
26 Haziran 2024 17:36

evet, hemen istifa et


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Haziran 2024 17:38

Bizde bundan dolayi üye olacagiz


Sarktangarba
Aday Memur
26 Haziran 2024 17:38
edeceğim zaten, etmek isteyenler ile fikir paylaşalım lütfen yattığı yerden kalkmaya erinenlerle değil. rotasyona karşı çıkanlar bencil insanlar sadece...
ashil13, 40 dk. önce

evet, hemen istifa et


sen misin
Memur
26 Haziran 2024 17:52

Olmasını isteyenler rotasyonun nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibiler mi bilmiyorum. Şu anki yönetmelikte zaten rotasyon var ama uygulanmıyor. Nabi Avcı zamanında MEBBİS başvuruları alınarak simülasyon yapıldı ve uygulanamadı. Rotasyonda, sadece rotasyona uğrayan kişiler için işlem ve yer değşimi yapılmaktadır. Aynı kurumda 12 yıldan fazla süreli çalışanlar için. Daha az çalışanlar bu tayinlerde bir hak sahibi olmayacak.

Eğitim için faydası var mı? Sıra buna gelene kadar çok şey var. Personele sıra gelmeden önce sistem ve donanım ihtiyaçlarının önceliği var.


erdem.k88
Genel Müdür
26 Haziran 2024 18:14
hepiniz aynısınız ne istifa edersiniz ne üye olursunuz
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK 26.06.2024 Çarşamba (Yarın ) Meclise SunulacakProje okulu KararnamelerEk 1 konusunda ne yapılacak?Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı varOkul müdürünü şikayetSeminer Ek Dersim YatmayacakmışBu sene uzmanlığa hak kazananlara dair...3 basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurmasıÖmk her hafta bu hafta gelecek

Sözlük

Burhan Altıntop 2 nükleer tehlike 1 yetenek 3 trend 4 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 1 güne bir fıkra bırak 1 çaylak 1 yaz helvası 1 discovery'deki karadenizli mühendis 2 yerde para bulma 4

Son Haberler

Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad hakkındaki tutuklama emrini onadıİzmir Büyükşehir Belediyesi memurları yarım gün iş bıraktıDolar günü düşüşle kapattı'Streç film paleti' iddianamede silah sayıldı'Narkoçelik-23' operasyonlarında 47 ilde 445 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?