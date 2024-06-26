Rotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.

Olmasını isteyenler rotasyonun nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibiler mi bilmiyorum. Şu anki yönetmelikte zaten rotasyon var ama uygulanmıyor. Nabi Avcı zamanında MEBBİS başvuruları alınarak simülasyon yapıldı ve uygulanamadı. Rotasyonda, sadece rotasyona uğrayan kişiler için işlem ve yer değşimi yapılmaktadır. Aynı kurumda 12 yıldan fazla süreli çalışanlar için. Daha az çalışanlar bu tayinlerde bir hak sahibi olmayacak.

Eğitim için faydası var mı? Sıra buna gelene kadar çok şey var. Personele sıra gelmeden önce sistem ve donanım ihtiyaçlarının önceliği var.