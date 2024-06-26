Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 17:32
1975 doğumlular şarktan muaf

mujde


Paraşütsüz
Aday Memur
26 Haziran 2024 17:33
sarklarbiptal isteyen gitmeyebilir

Berkem1176
Memur
26 Haziran 2024 17:47
kaynak nedir

Paraşütsüz
Aday Memur
26 Haziran 2024 17:56
EGM personel SB haber gecti

emirimmm
Aday Memur
26 Haziran 2024 18:09

Kardeşim 1975 dogumluyum 2 gün önce ilişik kestim 2.şark icin


Brse
Aday Memur
26 Haziran 2024 18:12

2. Şark iptal mi


Paraşütsüz
Aday Memur
26 Haziran 2024 18:13
valla bugün haber geldi...bende tayinciydim m
Toplam 6 mesaj

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