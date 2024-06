Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdam

Yetmedi mi kanımızı emdikleri? Her taslakta her kanun metninde ya da öğretöenin faydasına olacak dedikleri ne varsa aleyhimize olmadı mı? Yetmedi mi kandırıldığınız? Azıcık omurga sahibi olun da istifa edin ya yeter artık! Uyan ey meslektaşım sana faydası olmayan aksine her durumda kanımızı emen şu sendikalardan kurtulun yaaa

