Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 19:48
Savunma dilekçem dysye işlenmiyor

Arkadaşlar merhaba yaklaşık iki hafta önce okulun son haftaları idareye bildirmeden sabah saatlerinde geç kalmıştım,bundan dolayı müdür yardımcım tutanak tutmuştu ve dysye de işlemişti. bana tutanak tuttuğunu telefonla bildirdikten sonra tam günlük rapor almıştım. Okul müdürüne yurtışından gelince savunma yazarsınız denilmişti.Savunmamı 15 gün geçirmeden müdüre vermiştim.Savunmamı verdikten sonra dysyi kontrol ettim hergün ama birtürlü dysye işlenmedi.Birkaç gün sonra müdüre söyledim dysye savunmam işlenmemiş 15 gün dolmadan lütfen işleyin diye,sadece müdür yardımcısının tutanağı olmasın dysde benim savunmam da gözüksün dedim.15 gün süre nereden çıktı öyle bi süre yokki dedi.Cevabımı ben zaten size dys üzerinden yazacağım dedi. Cevabınızı yine yazarsınız hocam ama benim savunmamı da lütfen dysye işleyin dedim.İşlerim hocam dedi.Kendimi garantiye almak adına savunmamı teslim ettiğime dair de bi tutanak hazırlayıp imzalattım müdüre ama normal imzasını değil öylesine bi paraf attı resmen.Sonuç olarak bayram geçti seminer haftası bitecek hâlâ dysye işlenmemiş benim savunmam. Dysde şuan sadece müdür yardımcısının tutanağı duruyor ama ilçe milli eğitime yansıtılan bir durum yok anladığım kadarıyla. Ne yapmalıyım tekrar belirtsem dysye işleyin diye bu sefer kesin bi maraz çıkacak bi yol gösterin lütfen.

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