Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 20:07
GEÇİCİ MADDE NE DİYOR ANLAYAN VAR MI?

GEÇİCİ MADDE 3-** (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir Bu maddeye göre sadece bir defaya mahsustur..


ashavahishta
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:09

20 yıllık süre şartı sadece bir defaya mahsus olmamalıdır her yıl devam etmelidir.


jaruselam
Daire Başkanı
26 Haziran 2024 20:13

her yıl, sadece 1 seferlik değil!


jaruselam
Daire Başkanı
26 Haziran 2024 20:15

her yıl, sadece 1 seferlik değil!

ashavahishta, 2 saat önce

20 yıllık süre şartı sadece bir defaya mahsus olmamalıdır her yıl devam etmelidir.


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
26 Haziran 2024 20:15

Yürürlüğe girdiği tarihte 1 kereye mahsus diyor.Açik.


Bullaaşşıkk
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:16

Seçimden önce 5 yıl 10 yıl de seçimden sonra 20 yıl. Ohh ne güzel. Oy veren enayiler nasılsınız?


maunsuresi
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:17

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, diyor. yani YENİ ATANANLARI KAPSAMAYACAK. ÖYLE ANLADIM

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Yürürlüğe girdiği tarihte 1 kereye mahsus diyor.Açik.


eshil86
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:26

Benim anladığım şu an öğretmenlik yapan herkes 20 yılı doldurunca başöğretmen olabilir. Yani 16 yıllık uzman öğretmen olsa 10 yıl uzmanlıkta beklemeyecek 20. yılı dolduğunda başöğretmen olabilecek.


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
26 Haziran 2024 20:28

"Bumaddeye göre sadece bir defaya mahsustur"

!ibaresi maddeye dahil mi yorum mu?Dahilse madde yürürlüğe girdiği gün ve öncesinde 20 yılını doldurmuş olanlara verilecek bu hak.Sonrakilere değil.

eshil86, 1 saat önce

Benim anladığım şu an öğretmenlik yapan herkes 20 yılı doldurunca başöğretmen olabilir. Yani 16 yıllık uzman öğretmen olsa 10 yıl uzmanlıkta beklemeyecek 20. yılı dolduğunda başöğretmen olabilecek.


MS0640
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:29

Okuduğunu anlayamayan öğretmen olmuş


maunsuresi
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:47

MADDE DE OYLE BİR İBARE YOK KOPYALARKEN YANLIŞLIKLA ALINMIŞ

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

"Bumaddeye göre sadece bir defaya mahsustur"

!ibaresi maddeye dahil mi yorum mu?Dahilse madde yürürlüğe girdiği gün ve öncesinde 20 yılını doldurmuş olanlara verilecek bu hak.Sonrakilere değil.


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
26 Haziran 2024 20:51

Sonraki yıllarda akademiye bırakılacak ünvanlar.

maunsuresi, 54 dk. önce

MADDE DE OYLE BİR İBARE YOK KOPYALARKEN YANLIŞLIKLA ALINMIŞ


Pratik Hoca
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:29

Askerlik sayılmıyor malum. Askerlik düşünce 19 Yıllık öğretmenim. Durum direk benim özel durumla ilgili olduğu için maddeyi bende çok merak ediyorum. Sendika genel merkezinden aldığım cevap

Bir defaya mahsus veriliyor. Biz mecliste bu kısmın değişmesi için baskı yapacağız.


Pratik Hoca
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:30

Her yıl diyenler yanılıyor yani. Malesef tek seferlikmiş

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