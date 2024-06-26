Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 20:27
İLLER ARASI TAYİN İSTEMİ ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN YAPILAMIYOR MU
Arkadaşlar merhaba ben yedi yıllık hemşireyim ücretsiz izindeyim iller arası tayin başvurusunda bulunamıyorum normalde bulunabileceğini söylüyordu hastane yönetimi neden tercih yapamıyorum bir fikri olan var mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

Hmsrhc
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:23

İlan metninde aylıksız izinde (analık, askerlik vb.) olanlar tercih yapabilir yazıyor aslında bu maddeye göre yapabilmeniz lazım


bsrsnhms
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:30
ben de böyle biliyorum ayrıca hastane personel şefliği de yapabilirsin dedi fakat olmuyor yani anlayamadım gerçekten :(
Hmsrhc, 19 dk. önce

İlan metninde aylıksız izinde (analık, askerlik vb.) olanlar tercih yapabilir yazıyor aslında bu maddeye göre yapabilmeniz lazım

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