İLLER ARASI TAYİN İSTEMİ ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN YAPILAMIYOR MU

Arkadaşlar merhaba ben yedi yıllık hemşireyim ücretsiz izindeyim iller arası tayin başvurusunda bulunamıyorum normalde bulunabileceğini söylüyordu hastane yönetimi neden tercih yapamıyorum bir fikri olan var mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

Arkadaşlar merhaba ben yedi yıllık hemşireyim ücretsiz izindeyim iller arası tayin başvurusunda bulunamıyorum normalde bulunabileceğini söylüyordu hastane yönetimi neden tercih yapamıyorum bir fikri olan var mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim