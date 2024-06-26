Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 20:32
Polis kepi kaldırılmalıdır

Sivil çalışan memurun kıyafet konusunda hiçbir sorumluluğu olmazken resmi çalışan memur yaz kış kep takmak zorunda. Neden?

Kepin mesleğe zararları:

1. Görüş alanını kısıtlaması

2. Saç dökülmesine neden olması

3. Uzun süre ve özellikle yaz aylarında takılan kep saçı yağlandırdığı için sonrasında kötü bir görüntü oluşturması

4. Memura gereksiz sorumluluk yüklenmesi (rapor)

5. Takıldığında komik durması ve caydırıcılığı azaltması.

6. Yıkanabilen bir aksesuar olmadığı için 1 sene boyunca aynı kirli kepi giymek zorunda olunması

7. Meslek açısından hiçbir faydasının olmaması


fiestacı
Aday Memur
26 Haziran 2024 20:41

Kepe kadar yapılması gereken daha önemli şeyler var


Brse
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:24

Kep değil , 2. Şark kaldırılmalı devrem

Toplam 2 mesaj

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