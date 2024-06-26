Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 20:41
İller arası tayin Sakarya isteyenler

İller arası tayinde sakarya yenikent devlet, ferizli ilçe devlet veya serdivan devlet hastanesi yazacak olanlar var mı ve hizmet puanınız nedir


hcrklt
26 Haziran 2024 20:55

Branş hemşire olanlar

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