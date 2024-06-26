Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 20:57
Ücretli öğretmenlik süresi uzmanliga sayılacak mı?

Arkadaşlar ücretli öğretmenlik süresi uzman öğretmenlik süresine sayılacak mı? Bakan sayılacak demişti.


metaverse
Memur
26 Haziran 2024 21:37
yok
Toplam 1 mesaj

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