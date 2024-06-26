Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2024 21:18
6 Ay Askerlik Ve Yıllık İzin

Cümleten selamünaleyküm. Ocak 2024?te infaz koruma memuru olarak göreve başladım. Memuriyete girmeden önce 6 ay askerlik yapmıştım. Buna istinaden yıllık izinim göreve başladıktan 6 ay sonra yüklenir mi?

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