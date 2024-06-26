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Editörler : Lanet


26 Haziran 2024 21:20
Satınalma İhale Birimi

Merhaba arkadaşlar. Satın alma ve İhale biriminde satın almacı mı olmak yoksa ihaleci mi olmak yorumlarda belirtir misiniz. Teşekkürler iyi çalışmalar.


ahmet44mlty
Şef
26 Haziran 2024 21:25

ihale biriminde hazırlanan dosya satın almaya gönderilir.satın alma birimi ihalaeyı ınceleyıp dosyayı ınceleyıp ıhale tarıhı belırler ve ıhale gününde ve saatınde hazır bulunur.şahsen ben bunun aşaması zor oldugunu düşünüyorum o sebepten ıhalecı oldum.dosyayı hazırlamak;sonraki işlemlerden daha kolay bence.ihaleye de katıldım evrak cok var ;komisyon titizlikle davranıyor.

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