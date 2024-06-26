KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 21:40
önlisans sınavına başvuru yapamıyorum

Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi arkdaşlar aynı durumda olan varmı diye yazmak istedim. önlisans mezunuyum aynı zamanda 3. sınıf yönetim bilişimleri okuyorum 1,5 yıldır önlisans kpss çalışıyorum önlisasn sınavı önecesi kendimi görmek için lisans sınavına başvuru yaptım kendimi denemek için öğrendim ki lisansn sınavına başvuru yapanlar önlisans sınavına başvuru yapamıyor iyide ben aten girdiğim lisans sınavı ile tercih yapamıyorum önlisansa giremiceksem neden benim lisans başvurumu kabul ediyorsun ne kadar saçma söyledikleri kadarıyla yeni olmuş bişey ve çok şikayet geldiğini söyledi ösym ne yapabilirim başvuru süresi bitiyor

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