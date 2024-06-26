Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 21:43
Uzman/Başöğretmenlikte Asker Öğretmenlik Görevden Sayılıyor mu?
Benzer durumda olanlar illa ki vardır. Bir bilgisi olan var mı acaba?

Datdiriditdit
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:53

Hayır sayılmıyor maalesef


Datdiriditdit
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:54

Askerlik olarak okumuşum özür dilerim. Asker öğretmenlik sayılıyor galiba

Datdiriditdit, 2 saat önce

Hayır sayılmıyor maalesef


manana_
Aday Memur
26 Haziran 2024 22:02
Teşekkür ederim hocam. Yedek subay olarak görev yapmak sayılmıyormuş ama asker öğretmen olarak görev yapmak sayılıyormuş.

darkodark
Genel Müdür
26 Haziran 2024 22:04

Hocam nereden öğrendiniz bunu?

2006 da asker öğertmenlik sayılmamış bu yüzden bir arkadaşım 3 ayla sınavı kaçırmış diğeri girmiş şimdi birisi 15 yıl uzmanlık 2 yıldır da başöğretmenlik tazmnatı alırken diğer arkadaş ise sadece 2 yıldır uzmanlık tazminatı alıyor.

umarım bizde de öyle olmaz da, sayarlar.

manana_, 1 saat önce
Teşekkür ederim hocam. Yedek subay olarak görev yapmak sayılmıyormuş ama asker öğretmen olarak görev yapmak sayılıyormuş.

63fenci
Şube Müdürü
26 Haziran 2024 23:11

Mebbiste uzman öğretmenlik süre hesaplama bölümü var kontrol edebilirsiniz.

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