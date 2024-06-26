Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Haziran 2024 21:47
JANDARMA YARDIMCI SINIF TAYİN
J. Astsubay maliye kazandım. Atamaları yerleri ve süreleri nasıl oluyor bilen var rmı komando gibi olmadığını biliyorum gerisini bilmiyorum

furkkanbey
Aday Memur
26 Haziran 2024 21:48
Bilen varsa tayin yerleri ve süresini J. ASTSUBAY MALİYE
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliDIŞ KAYNAK MUVAZZAF ASTSUBAY PİYADE KOMANDOSahil Güvenlik İdari AstsubayJANDARMA YARDIMCI SINIF TAYİNyeni mezun muhendis askerde kalmaKara k.k. 25000 uzman erbaş alımıMilli savunma Bakanlığı memur mülakat sonuçlarıİstanbul tayiniTSK Personel Kanunu Değişikliği

Sözlük

3.dünya savaşı 6 Keyif kaçıran olaylar 4 yetenek 3 elindeki poşetleri boş koltuğa koymak 1 nükleer tehlike 1 beni ne doktorlar ne mühendisler istedi sorunsalı 2 trend 4 doğalgaz 3 öğle yemeğinde kahvaltı etmek 2 çaylak 1

Son Haberler

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde depremBalıkesir'de 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandıEylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendiOtomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİki gündür kayıptı, cansız bedeni barajda bulundu

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi