eş durumu ataması

ben polis memuruyum tayinim x ilinin bir ilçesine çıktı.eşim sağlık memuru eş durumu tayinini başka bir ilin ilçesine isteyebilirmiyiz.bu ilçe benim çalıştığım ilçeye 20 km uzaklıkta.farklı il olduğu için kanuni bir engeli varmıdır.

ben polis memuruyum tayinim x ilinin bir ilçesine çıktı.eşim sağlık memuru eş durumu tayinini başka bir ilin ilçesine isteyebilirmiyiz.bu ilçe benim çalıştığım ilçeye 20 km uzaklıkta.farklı il olduğu için kanuni bir engeli varmıdır.