Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Haziran 2024 21:56
eş durumu ataması
ben polis memuruyum tayinim x ilinin bir ilçesine çıktı.eşim sağlık memuru eş durumu tayinini başka bir ilin ilçesine isteyebilirmiyiz.bu ilçe benim çalıştığım ilçeye 20 km uzaklıkta.farklı il olduğu için kanuni bir engeli varmıdır.

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