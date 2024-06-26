KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2024 22:01
banka promosyonu
memurların banka promosyonları her yıl yatar mı? Atamadan 3 ay sonra yatmıştı bir yılım doldu memuriyette

Çok Yazılan Konular

KPSS sözlü mülakata hiç giren oldu mu?Deneme-Kpss Net İlişkisi (Deneyimliler)4b Sözleşmeli Düz Memurdan 4b Mühendisliğe Geçişte Aklıma Takılanlar Yardımİdare memuru eğitimi nasıl oluyor ??İçişleri bakanlığı mülakatıSözel mantik kisa tekrar video hoca önerisi2024/1 merkezi atamada 3000 civarı kadro açılacakHagb'li olup da Atanan?2024/1 EEM kaç kadro açar?Bu mühendislerin durumu ne olacak

Sözlük

ciğerimin köşesi 2 yerde para bulma 5 metanet 3 günah keçisi 1 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 1 elindeki poşetleri boş koltuğa koymak 1 İçinden geleni söyle 2 zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 5 klima 1 sahte bilim 1

Son Haberler

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde depremBalıkesir'de 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandıEylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendiOtomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİki gündür kayıptı, cansız bedeni barajda bulundu

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi