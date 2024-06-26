Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Haziran 2024 22:52
Sağlık bakanlığı eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar Eşim sağlık bakanlığında 1 yılı dolmuş sözleşmeli tıbbi sekreter. Eş durumu kurasını beklemeden dilekçe vererek eşim yanıma tayin olabilir mi bu durumda olan arkadaşlar varmı? Yoksa sözleşmeli olduğu için kurayı beklemek zorunda mı

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