Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Haziran 2024 23:38
bu sene uzman olacaklar eski yönetmeliğe goremi olacak?

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup bu Kanunun hükümleri gereğince Akademiye verilen görevler 1/9/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir.

Dogru mu anliyorum? Hocalarim akademi yururluge girene kadar eski yonetmelik gecerli?akademiyi beklemeyiz sanirim


AUÇA
Aday Memur
27 Haziran 2024 00:00

U sene açılmaz,çünkü akademik kurulmadı.tasarruf tedbirleri var.zaman kazanmak isteseydi şubatta kanunlastirirdi...bu sene yok müracaat.Meb yeni yönetmelikle gelecek sene açacak 2025

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