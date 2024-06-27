Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 00:32
Uzman öğretmenlikte hangi süre baz alınır?

Arkadaşlar süre hesaplanmasında 31 aralik baz alınır mı?


ashil13
Genel Müdür
27 Haziran 2024 00:37

doldurma baz alınır. 31 aralıkta bir yaş büyüyor musun?


Seyyahh49
Aday Memur
27 Haziran 2024 00:39

Gecen senelerde 4 ekim alinmisti hocam

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