Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 00:54
Feragat Etme Hakkında

Arkadaşlar üniversiteye sözleşme li personel olarak atandıktan sonra feragat yaparsak 1 yıl bekleme süresine takılır mıyız? Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim

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