Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


27 Haziran 2024 01:02
Euro 2024 Tahmin Yarışması İkinci Tur Maçları

29 Haziran 2024 Saat : 19:00

İsviçre - İtalya

29 Haziran 2024 Saat: 22:00

Almanya - Danimarka

30 Haziran 2024 Saat: 19:00

İngiltere - Slovakya

30 Haziran 2024 Saat: 22:00

İspanya - Gürcistan

1 Temmuz 2024 Saat: 19:00

Fransa - Belçika

1 Temmuz 2024 Saat: 22:00

Portekiz - Slovenya

2 Temmuz 2024 Saat: 19:00

Romanya - Hollanda

2 Temmuz 2024 Saat: 22:00

Avusturya - Türkiye


sahip35
Müsteşar
27 Haziran 2024 01:16

her maç bir puan

1-2 tahminidir.

çeyrek finalde ekstra puan başlığı açılacaktır.

maç tarihi saati esastır.

Katılımcılar ve Puan Tablosu:

sahip35 14

oberonn13 13

hopali 13

enginkrtp 3

Toplam 1 mesaj

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