Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 01:34
Koruma ve Güvenlik memuru Görevde yükselme sınavı

Üniversitede Koruma ve güvenlik görevlisi görevde yükselme sınavına girip düz memur veya farklı kadrolara geçebilir mi?

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